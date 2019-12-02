Kasımpaşa'da Hikmet Karaman sesleri

Kasımpaşa, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman ile görüşmeye başladı.
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör arayışı başladı.
Lacivert-Beyazlılar, tesislere yakın bir mekanda deneyimli teknik adam Hikmet Karaman’la bir görüşme gerçekleştirdi.
Anlaşma an meselesi
Tarafların şartları değerlendirdikten sonra anlaşmalarına yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Özdeş’le önceki gün yollarını ayıran yönetim yeni hocasını bir an önce takımın başına getirmek istiyor.