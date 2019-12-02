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Emre Mor'un penaltı isyanı

Galatasaraylı Emre Mor, kendisinin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kendisinin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Emre Mor, ''Bence yüzde yüz penaltıydı. Soyunma odasına girdim tekrar seyrettim. Maçta ceza sahasına girdim, topa vurmadı bana vurdu. Burada şiddet önemli değil. Dokunmasından  dolayı dengemi kaybettim ve düştüm. VAR neden var? Neden hakem gidip izlemedi? Bence penaltımız yendi.'' diye konuştu.

''3 puanı biz hak ettik''
Galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Emre, ''3 puanı hak  eden bizdik. Oyunu domine eden bizdik. düşündüğümüz futbolu 2. yarı sahaya çok iyi yansıttık. Pozisyonlara girdik: Buradan 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Son dakikalarda oyuna girip maçın temposuna ayak uydurmak kolay değil. Ancak bence etkili oldum.'' dedi.

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