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Refahiye'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara

ERZİCAN’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İl genelinde bugün de kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar birçok ilde etkili oluyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu illerle ilgili olarak ise henüz okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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