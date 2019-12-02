Abdulkadir Selvi Adil Öksüz'ün yaşadığı yeri açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adil Öksüz açıklamalarından sonra Öksüz'ün hangi ülkede olduğu tekrar merak konusu oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Adil Öksüz'ün saklandığı yerin Almanya olduğu biliniyor deyip, Almanyada kaldığı yeri de işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet’in sunduğu ‘Başkent Kulisi’ programında “Adil Öksüz’ün yerini biliyoruz” dedi.

Adil Öksüz böylece yeniden medyanın gündemine düşerken bugün Abdulkadir Selvi çarpıcı bilgiler paylaştı. Selvi Adil Öksüz'ün Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BND) güvenli evlerinde tutulduğu iddiasını yazdı.

İşte Selvi'nin yazısından dikkat çeken bölüm:

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamasıyla birlikte;

1- Adil Öksüz’ün yaşadığı netleşti.

2- Türkiye’nin Adil Öksüz’ün yerini tespit ettiği ortaya çıktı.

Burada kritik bir nokta var. Adil Öksüz bulunduğu ülkede FETÖ evlerinde mi, yoksa o ülkenin istihbarat servisinin kontrolündeki güvenli bir evde mi saklanıyor? Ha FETÖ evi, ha Alman istihbaratının ya da CIA’in evi, ne fark eder diyebilirsiniz ama yine de bu sorunun peşine düştüm.

Oklar Almanya’yı gösteriyor

Oklar Almanya’yı gösteriyor. Adil Öksüz’ün kozmik bir isim olması nedeniyle Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BND) güvenli evlerinde tutulduğu söyleniyor.

Gülen arasındaki en kritik halkayı oluşturuyor

Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen arasındaki en kritik halkayı oluşturuyor. FETÖ’nün TSK imamı olarak, darbecilerle FETÖ arasındaki kuryeydi. 12 Temmuz günü darbe planlarını Pensilvanya’ya götüren Adil Öksüz, Türkiye’ye döndükten sonra ayağının tozuyla geçtiği Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi darbeyi yönetmişti.

CIA’in güdümünde operasyonlar yaptılar

Darbe sabahı Akıncı Üssü’de yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz’ün uluslararası istihbarat servislerinin desteğiyle Türkiye’den kaçırıldığı düşünülüyor. FETÖ’cüler Türkiye’de CIA’in güdümünde operasyonlar yaptılar. Şimdi de kaçtıkları ülkelerin istihbarat servislerinde Türkiye’ye karşı çalışmak üzere eleman yazıldılar.

Yazının devamı için tıklayın...