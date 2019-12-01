İstanbul Beyoğlu'nda otomobil yokuş aşağı giderken takla attı
İSTANBUL Beyoğlu'nda yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Beyoğlu Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana gelen kazada; 34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Erarslan, yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı.
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Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı.
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Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.
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Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı.
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