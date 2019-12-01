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Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili bomba bir açıklama geldi. Soylu Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu “Başkent Kulusi” programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. “Adil Öksüz Almanya’da mı” sorusu üzerine Soylu, “Net bir şey söylememek gerekir” dedi. Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz” sorusuna ise “Bize kalsın” diye yanıt verdi.

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