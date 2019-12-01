Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya siyaset dünyasından birçok isim katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

Burada bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi" diyerek Davutoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.