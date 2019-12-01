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Roberto Mancini: “Türkiye’nin çok kaliteli bir kadrosu var”

TÜRKİYE ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mancini öncelikle kuradan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, İstanbul’da birçok arkadaşının olduğunu ve Türkiye ile aynı grupta olduklarından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

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