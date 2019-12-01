SPOR

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: “1 puan almak önemliydi”

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi." dedi.

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ”Çok heyecanlı bir maçtı. İlk devrede golü bulduk ve öne geçtik. İlk devrede iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Fenerbahçe’nin topa hakimiyeti ve üstünlüğü vardı. İkinci devrede pozitif futbol sergiledik, pozisyonlar yakaladık. 99 dakika boyunca oyuncularımız özveriyle çalıştılar. İkinci devrede oynadığımız pozitif futbol bizim felsefemizi sahaya yansıttı. Son haftalarda çıkışımız var bunu sürdürmek istiyorduk ve bunu da başardık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama Fenerbahçe karşısında 1 puan almak serimizi devam ettirmemiz açısından çok önemliydi. Güzel ve seyir zevki kaliteli bir maç oldu. Neticesinde kaybetmeyerek 1 puan aldık. Bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Göztepe Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
Şenol Güneş rakiplerimizi yorumladı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Meral Akşener'i üzecek Ali Babacan iddiası
Ersun Yanal: Adalet yoksa futbol yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ersun Yanal: “Yok böyle bir adalet”
Beşiktaş’ta Şairler Parkı'ndaki Melih Cevdet Anday heykeli yakıldı
Aslı Enver ateş püskürdü Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının nedeni gösterilmişti
Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 11. bölüm 2. fragmanı
Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Çukur 78. bölüm 2. fragman: 3. sezon 11. bölüm
Atiye dizisi konusu nedir Atiye hangi kanalda yayınlanacak?