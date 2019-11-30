Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan aylar sonra ortaya çıktı!

Işın Karaca’yla 3 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan Tuğrul Odabaş, ünlü şarkıcının küçük kızı Mia’yı kendi kızı gibi benimsediğini söylemişti.

Odabaş önceki gün Mia’yla çektirdiği bir fotoğrafı “Seni seviyorum kızım” notuyla Instagram hesabında yayınladı. Bu paylaşım, Mia’nın gerçek babası Sedat Doğan’ı çılgına çevirdi.

IŞIKLARINI KAPATIRIM

Uzun süredir yurtdışında yaşayan Sedat Doğan, sosyal medyada bir video yayınlayarak Türkiye’ye dönüş yolunda olduğunu duyurdu ve Tuğrul Odabaş’a seslendi.



“Ben rahatsız olursam rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.”