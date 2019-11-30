POLİTİKA

Tarihi gün! TANAP hattı 6 liderle açıldı

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı gerçekleşti. TANAP'ta ilk gaz akışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de katıldığı törenle başlatıldı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.

"Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı konuşmada,  "(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir." diye konuştu. 

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