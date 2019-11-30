Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği'nde kameralar karşısına geçti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler arasında, yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte en ön sırada oturan Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zaman zaman alkışladı.