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Rektör Suat Cebeci yazar Ebubekir Sifil'i böyle kovdu

YALOVA Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda polemik yaşadığı aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Ebubekir Sifil'i 'Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık' dedi. Kayda alınıp, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Yalova'da, Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde görevli Doç.Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü.

"Lütfen dışarı çık"

Bunun üzerine tepki gösteren Rektör Cebeci, Sifil'i hadsizlikle suçladı. Sifil'in, "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardından  Cebeci, "O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi.

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Rektör Suat Cebeci yazar Ebubekir Sifil'i böyle kovdu Suat Cebeci istifa TT oldu
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