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Başakşehir’de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir’deki bir metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir’de bulunan bir metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de bulunan metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte bir işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Şahıs olay yerine gelen itfaiye ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılarak Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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