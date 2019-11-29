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Samsun’da doktora şiddet kamerada

Samsun'da randevusuz bir şekilde tahlil sonuçlarını göstermek isteyen hasta masanın üstüne çıkarak doktora tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kardiyoloji Asistan Doktor Gökhan Gök’ün hasta muayene ettiği sırada randevusuz gelen Z.B., araya girerek, tahlil sonuçlarını göstermek istedi. Doktorun tahlil sonuçlarına öğleden sonra bakıldığını, beklemesi halinde yardımcı olacağını söylediği halde Z.B. ısrarcı oldu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Elindeki tahlil sonuçlarını doktorun yüzüne fırlatan Z.B., masaya çıkarak, Gökhan Gök’ün göğsüne tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan Z.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Masanın üzerine zıplamış ve oradan tekme atmış"

Olay hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yılmaz, "Randevusuz olarak gelen bir hasta, sonuç göstereceğini söylemiş. Poliklinikte çalışan asistan doktor da randevulu hastanın tedavisin bitiminde bakabileceği söylemiş. O arada başka bir hasta doktora bir şey sormak için içeri girince şiddet uygulayan kişi, 'hasta bakmayı uzatıyorsunuz ve yeniden hasta alıyorsunuz’ diye bağırmış. Asistan doktora hakaret etmiş ve bunun üzerine doktorumuz kişiye dışarı çıkmasını söylemiş. Akabinde fiziksel darp olayı gerçekleşti. Masanın üzerine zıplamış ve oradan tekme atmış. Doktorumuzda ciddi bir travma oluşmuştur. Doktorumuz bugün işe gelemedi ve dizinde bir şişme var. Rapor almadı ama bugün gelemedi" dedi.

"Bu tip olayların önlenmesi için bir an önce tedbir alınması gerekiyor"

Sadece doktora değil bir insana şiddetin bile kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden Yılmaz, "Kamu yararına hizmet veren doktorlar akşama kadar 50 ile 100 kadar hastaya bu poliklinikte bakıyor ve stres altında çalışıyorlar. Bu görevi yapmaları esnasında fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Bu tip olayların önlenmesi için bir an önce tedbir alınması gerekiyor" diye konuştu.

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