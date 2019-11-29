Gelin adayı Solmaz Çiros'dan kalça şov

Bir döneme damga vuran Evleneceksen Gel programına çıkan ve sonrasında ünlerek şarkıcı olan Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Programda yaptığı danslarla herkesin dikkatini çeken Çiros, son olarak dün katıldığı bir düğünde kalça dansı yaptı.

Davetliler şaşkına döndü

Programda aradığı aşkı bulup evlenemeyen Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dans gösteriyle dikkat çeken Çiros, bunun yanı sıra şarkı söyleyerek mekanlarda sahne almaya başladı. Yarışmadan sonra aldığı kilolarla da dikkat çeken Solmaz, dün şarkıcı olarak katıldığı bir düğünde kalça dansı yaptı. Solmaz'ın kalça dansı düğüne gelen davetlileri de şaşkına çevirdi.