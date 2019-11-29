Selin Ciğerci: Rezilsin etiketini parayla yaptırmışlar

Fıtık ameliyatı olan eşi Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, o esnada eşinin ayak parmaklarını tek tek öpmesiyle tepki çekmişti. Bu görüntünün ardından Ciğerci sosyal medyada "Selin Ciğerci Rezilsin" başlığıyla trend oldu. Ciğerci, bu etikete tepki gösterdi.

Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TT olmuşum rezil diye; yaşadığım hayat ortada herkes kimin ne olduğunu görüyor umurumda mı asla; yorumlarda çok şükür herkes beni korumuş! Çok belli birisi para ile yaptırmış ne mutlu evimde işimde kendi halimdeyim ohh kıskanmış yaptırmış! Kim yaptırmışsa b.k yesin o da haram olsun."