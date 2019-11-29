MAGAZİN

Selin Ciğerci: Rezilsin etiketini parayla yaptırmışlar

Geçtiğimiz gün eşinin ayak parmaklarını öpmesiyle gündem olan Selin Ciğerci sosyal medyada hakkında açılan 'Selin Ciğerci rezilsin' etiketine tepki gösterdi.

Fıtık ameliyatı olan eşi Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, o esnada eşinin ayak parmaklarını tek tek öpmesiyle tepki çekmişti. Bu görüntünün ardından Ciğerci sosyal medyada "Selin Ciğerci Rezilsin" başlığıyla trend oldu. Ciğerci, bu etikete tepki gösterdi.

Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TT olmuşum rezil diye; yaşadığım hayat ortada herkes kimin ne olduğunu görüyor umurumda mı asla; yorumlarda çok şükür herkes beni korumuş! Çok belli birisi para ile yaptırmış ne mutlu evimde işimde kendi halimdeyim ohh kıskanmış yaptırmış! Kim yaptırmışsa b.k yesin o da haram olsun."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı çarpıcı terör rakamları! 10 ayda bin 313 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de öğretmen öğrencisinin kafasına kitap fırlattı
Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse Göztepe maçı kadrosunda
AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki: Adli mercilere başvur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a NATO tepkisi! Kendi beyin ölümünü...
Erkan Zengin Adana Demirspor'da
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CNN Türk'e resmen iftira attılar filtre haberinin görüntüleri ortaya çıktı
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanıp yayını kesti dedikodu çıkardılar
Atiye dizisi konusu nedir Atiye hangi kanalda yayınlanacak?
TRT World töreninde dikkat çeken sohbet
İstanbul Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
KYK burs ödemeleri ne zaman ilk ödeme hangi ayda?
Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı
Yay cinsellik uyumu kadın ve erkek