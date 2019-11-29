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Emekli polis pop müzik şarkıcısı oldu ilk klibi 1 ayda 131 bin tıklandı

DENİZLİ'de, 25 yıl polis memurluğu yaptıktan sonra emekli olan Abdullah Çelebi (47), hayalini gerçekleştirip, şarkıcı oldu. 'Bay Çelebi' ismiyle müzik piyasasına giren şarkıcı, emekli ikramiyesinin bir kısmıyla da bestelediği şarkıya klip çekti.

Küçük yaştan beri dans ve müzik tutkunu olan, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çelebi, şarkı söyleyip, besteler yapmaya başladı. Çelebi, hayalini kurduğu mesleği seçmek yerine polis memuru oldu. Denizli, Van, İstanbul ve Ardahan'da toplam 25 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Çelebi, bu süreçte şarkı söylemeye ve beste yapmaya devam etti. 

Polis memuruyken, müziğe olan ilgisi dolayısıyla her fırsatı değerlendiren Çelebi, İstanbul'da bir dönem polis radyosunda çalıştı. Bunun üzerine Denizli'de de Çelebi sayesinde polis radyosu kuruldu ve yayına başlandı. Polis törenlerinde sunuculuk yapan Çelebi, polis korolarında görev alıp, 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında şarkı söyledi.

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