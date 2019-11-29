İbrahim Kalın'dan Alman gazeteciye tarihi ayar! İyi bir gazeteciyseniz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin "Conflict Zone" programında gazeteci Tim Sebastian’ın sorularını yanıtladı. Kalın, kasıtlı ve Türkiye'yi suçlayıcı sorular soran Alman gazeteciye tarihi ayar verdi.
Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington temasları, Suriye'deki gelişmeler, IŞİD'le mücadele, Türkiye'ye yönelik hak ihlalleri suçlamaları, kayyum atanan belediyeler, yargı bağımsızlığı, medyanın durumu gibi kritik konularda Sebastian’ın yanlı sorularıyla karşılaştı.
Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde Türkiye destekli “Suriye Milli Ordusu” (SMO) unsurlarının insan hakları ihlalleriyle ilgili soruya soruşturmaların sürdüğü yanıtını veren Kalın, Sebastian'ın kaç soruşturma bulunduğu yönündeki ısrarlı soruları karşısında, “İyi bir gazeteci olarak arayıp bulabilirsiniz” dedi.