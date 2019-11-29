DÜNYA

Angela Merkel az kalsın düşüyordu tutunarak kendini kurtardı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, kürsüye çıkarken düşüyordu ki; tutunarak kendini kurtardı.

Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz aylarda titreme nöbetleriyle sık sık gündeme gelmişti.Angela Merkel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin toplantısında kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Ancak Alman Başbakan, sahneye çıkarken merdivenlere takıldı ve büyük ölçüde sendeledi. Kürsüye tutunarak kendini kurtaran Merkel, bu durumu "Basamakları görmedim. Gelecek sefer onları kullanacağım." diyerek geçiştirdi.

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