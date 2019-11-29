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Hadi Özışık'ın Berhan Şimşek'e sorusu geceye damga vurdu!

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in Ak Parti'nin 2007 yılına kadar olan dönemine atıfta bulunup sarf ettiği sözler, Hadi Özışık'ın dikkatinden kaçmadı ve karşı sorusuyla gecenin tartışmasının fitilini ateşledi.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Nedir ne değildir' programına konuk olan İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek; "Hakkını teslim edelim ki AK Parti 2007 yılına kadar ekonomide, özgürlüklerde ve daha pek çok konuda çok güzel işler yaptı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Hadi Özışık kendisine şu soruyu yöneltti; "O dönemde madem ekonomi iyiydi, madem demokraside güzel işler yapılıyordu. Peki o dönemde niye 'Ordu Göreve' Pankartı taşıyordunuz, niye 'Cumhuriyet mitingleri' yapıyordunuz"

Berhan Şimşek'in "O pankartları kim taşıdıysa halt etmiştir" demesinin ardından Özışık tekrar söz alarak, "Çok teşekkür ederim. O mitingleri yapan kişi şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Tuncay Özkan'dı" dedi. 

Özışık konuşmanın devamında bir diğer konuk Mustafa Balbay'a dönerek, "Madem AK Parti o kadar iyiydi. Niye Genç Subaylar Rahatsız manşeti atıyordun?" sorusunu yöneltti.

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