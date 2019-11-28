Antalya'da sahte dişçi tutuklandı

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Polis, Hüseyin Arslan'ın adliyeye getirilişi sırasında, basın mensuplarının görüntü almaması için özel araçla adliye binasının bodrum katından giriş yaptı ve şüpheli de buradan binaya alındı.