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Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanları herkesi şaşırttı. Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL’lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı.

İpekyolu Belediyesi mobil dilenci ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki iki kadın dilenciye müdahale edildi. Dilencilerden G.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 bin 35 TL, 200 dolar, kendine ait hesabında 196 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 TL’lik altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, ev devir evrakı ile birtakım ziynet eşyası çıktı.

EKMEK PARASI İÇİN YAPMIŞ

Dilenci G.B., bu işi ekmek parası için yaptığını, üzerindekilerin kızının parası olduğunu ve kendisine ait engelli maaşının olduğunu iddia etti.

Dilenci şahıslara Kabahatler Kanuna göre cezai yaptırımlar uygulanırken, el konulan para ise tutanakla kayıt altına alındı.

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