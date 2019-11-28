POLİTİKA

Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı yeni skandal açıklamaya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macron'un sözlerine şu şekilde yanıt verdi;

Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz, liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun. 

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