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Polisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim edildi

VAN'da, polisin yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, teslim olmaya ikna edilerek, aileleriyle buluşturuldu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ve ikna çalışmaları kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2 terör örgütü mensubu, polisin ikna çalışmaları sonucu ailelerine teslim edildi. Van'a getirilen 2 örgüt mensubu, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.

Gözyaşlarıyla evlatlarına sarılan aileler, çocuklarının gittiği günden bu yana hep ağladıklarını söyledi. Oğluna kavuşan aile bireylerinden biri, "Ana babalar olarak biz bugün güldük. Evimizde düğün var, şenlik var. 5 senedir her gün gün ağlıyordum. Çok mutluyum. İnşallan benim gibi ne kadar anneler var onlar da mutlu olurlar. Onların da çocukları dönüp, gelirler, ailelerine kavuşurlar. Onların da gözyaşları dinsin artık" diye konuştu.

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