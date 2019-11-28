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Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayımlandı

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. 27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'den bir de 50 saniyelik bir Teaser'ı yayımlandı.

27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin 50 saniyelik bir Teaser'ı yayınlandı. Oldukça ilginç bir konuya sahip olan Atiye, genç ve güzel bir ressamın sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Diziden ilk kareler de yayınlandı.

İlk fragman geldi

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Güzel oyuncu Beren Saat ise en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti.

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