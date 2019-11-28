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Lastiği patlayan süt tankeri faciaya sebep oldu..1 ölü 1 yaralı

AYDIN’ın Karacasu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin süt tankerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kazada kimlikler uzun süre tespit edilemedi.

Kaza, gece saat 12.00 sıralarında Karacasu -Tavas karayolu Dedeler Mahallesi Dandalaz Mevkiinde meydana geldi.

Karacasu'ya doğru seyir halinde olan Murat K. (42) idaresindeki 20 ZE 753 plakalı araç, yine Karacasu yönüne doğru emniyet şeridinde park halinde bulunan sürücüsünün adının Yaşar Ç. (50) olduğu öğrenilen 15 AJ 802 plakalı süt tankerine çarptı.

Meydana gelen kaza da sürücü yaralı kurtulurken yan koltukta bulunan İbrahim M., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İbrahim M’nın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı Murat K. Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı ve ölenin üzerinden kimlik çıkmaması resmi ekiplerin işini zorlaştırdı. Ölenin kimliği uzun süre tespit edilemezken yine üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü ilk olarak adının İbrahim K. olduğunu söyledi.

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