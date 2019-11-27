MEDYA

Yasak Elma 59. bölüm 2. fragmanı

Yasak Elma dizisi 59. yeni bölümüyle 2 Aralık 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 59. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 2 Aralık 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap
Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü
Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
Ruhani: Zamlardan haberim yoktu
Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
Kars'ta soğuk hava yerini yoğun kara bıraktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım
Masterchef kim elendi giden isim netleşti dananın kuyruğu koptu!
Tevfik Göksu'dan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi
Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayaya para cezası
Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında Masterchef Rıfat saçları protez mi?
60 saniyede bugün (27 Kasım 2019)
Güzide Mertcan kimdir Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor?