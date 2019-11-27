GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımız değil içimizden atılan güller yaraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır." dedi.

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ederken bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz.

Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı: 170 terörist etkisiz hale getirildi
CHP Faruk Bildirici’yi RTÜK için yeniden aday gösterdi! Olaylı bir şekilde üyeliği düşürülmüştü
Fenerbahçe'de Adil Rami yolcu
Abdullah Avcı: Oğuzhan’ın ayrılmasını istemiyorum
TCMB Başkanı Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
İBB Meclisi'nde 'Lan' kavgası! Ortalık karıştı
Af ne zaman çıkacak genel af kimleri kapsayacak son gelişmeler
Süleyman Soylu: "Cemil Bayık 'Amedspor’a para bulun' diye talimat gönderiyor"
Rusya’da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı
Yengeç cinsellik uyumu kadın ve erkek
Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor
Müge Boz Caner Erdeniz ve bebeğiyle ilk pozunu verdi hamilelik pozları eleştirilmişti