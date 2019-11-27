YEREL

Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu defnedildi

ABD'de 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu (86) Bursa'da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.

1933 yılında doğan ve 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.

Dün akşam Amerika'dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. Çok sayıda seveni Hamitler Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf durdu.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı cenaze Hamitler Mezarlığı'nda yağmur altında toprağa verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Ersun Yanal'dan hesap sordu: Ne oluyor hocam!
Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklama: Müthiş bir sıkıntımız var
İstanbul Çatalca'da fabrika yangını
FETÖ iltisaklı şirketler TMSF'ye geçtikten sonra rekor kara geçtiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Borç yiğidin kamçısıdır' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt
Babacan'ın Altaylı'ya keşke yayında konuşsaydık dediği mühim konu neydi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çatalca’da cam baskı fabrikasında yangın
ABD’de petrokimya tesisinde patlama
YÖKDİL sonuçları açıklanıyor yarın kaçta ÖSYM duyurdu
Bolu dağında yağış ve sis hakim oluyor
Serdar Ali Çelikler: Arda'nın tek ihtiyacı olan şey camia
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adaletsiz sistem devam edemez
Okulların sömestr tatili ne zaman başlıyor 2020 MEB takvimi