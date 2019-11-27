Serdar Ali Çelikler: Arda'nın tek ihtiyacı olan şey camia
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın sadece bir camiaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceğini iddia ederken şu ifadeleri kullandı; ''Arda'ya deseler ki, 'Gel bedavaya oyna' deseler oynar. Bundan eminim yani. Çünkü Arda'nın ihtiyacı olan tek bir şey kaldı. İki çocuğu var. Allah bağışlasın. İkincisi geliyor daha doğrusu. Güzel bir evliliği var. Parayı da yaptı. Camiasız bırakmaması lazım futbolu. Gereken adımı attı, atacaktır. Ama taraftar kabul eder mi etmez mi, o ayrı bir mesele."