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Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü

Ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin, futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ayağını öptüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu. Ciğerci o anları sosyal medyadan da paylaşınca tepki yağdı.

Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan Selin Ciğerci'nin, 1 ay önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı oldu. Instagram hesabından eşinin operasyon geçirdiğini duyuran Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BUNLARIN HEPSİ TÜRK LOKUMU"
Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Söz konusu görüntüde Selin Ciğerci "Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların" diyerek eşinin ayak parmaklarının hepsini öptü.

YORUM YAĞDI
Ciğerci'nin bu hareketine ise sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı. Kimi takipçiler "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu takipçi ise "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Ciğerci'ye tepki gösterdi.

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