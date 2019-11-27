Varank'tan HDP'li vekili susturan cevap!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz sözleri üzerini ise; Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum değerlendirmesinde bulundu.