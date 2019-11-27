Ambulans sürücüsü, yolu tıkayan aracı elleriyle kaldırdı

Olay, Pencap eyaletindeki Moga kentinde meydana geldi.

Yol kenarına park edilmiş bir otomobil, ambulansın geçiş yolunu tıkayınca, ambulans sürücüsü çareyi otomobili kaldırıp yol kenarına doğru itmekle buldu. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, ambulans sürücüsünün araçtan inerek park halindeki otomobili sağ arka çamurluğundan kaldırarak kenara ittiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, on binlerce kişi tarafından beğeni toplarken, çok sayıda kullanıcı, ambulans sürücüsüne, “Hintli Herkül” yorumunu yaptı.