MEDYA

Kadın 74. bölüm fragmanı

Kadın dizisi 74. yeni bölümüyle 3 Aralık 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 3 Aralık 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan açıkladı: AK Parti'den katılım talebi var
Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçmek gerekiyor
Galatasaray Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Birleşmiş Milletlerden yıkıcı iklim değişikliği uyarısı
Saygı Öztürk: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
Rusya, 2020'de yeni S-400'lerin sinyalini verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elimi Bırakma 56. bölüm fragmanı
Tozkoparan 35. bölüm 2. fragmanı
Tuba Büyüküstün parasını bakın nereye yatırıyor! Ünlülerin dudak uçuklatan mal varlıkları
Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fragmanı
Ferhat ile Şirin 2. bölüm 2. fragmanı
SSK'lı çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacak?
Hercai 23. bölüm 2. fragmanı
Bekçilik sözlü sınav sonuçları 2019 mülakat sonuçları ne zaman?