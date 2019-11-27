MasterChef Gaziantep bölümünde eleme adayları kimler oldu? Vali ve Belediye Başkanı yemekleri tattı!

MasterChef Türkiye yarışmasında çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Küri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin MasterChef'in son bölümü gastronomi şehri Gaziantep'te çekildi. Gaziantep'teki tarihi bir binada kurulan stüdyoda yarışmacılar yöresel yemekleri yaparak mücadele etti. MasterChef'te Gaziantep Futbol Kulübü için yardım kampanyasına destek olundu. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in çeyrek final haftasında mavi ve kırmızı takımlar Gaziantep'e konuk oldu. Ünlü şeflerin konuğu olan Gaziantep mutfağının önemli temsilcilerinden şef Doğa Çitçi, yöresel yemeklerden oluşan menüyü söyledi. MasterChef'in Gaziantep bölümündeki dokunulmazlık oyununda menü,dövmeli alaca çorbası, kıymalı zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı, astarlı sütlaçtan oluştu.

Yarışmacılar kendilerine ayrılan sürede yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. Yarışmacıların yemeklerini ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile futbol takımı oyuncuları tadarak puan verdi. Programın özel konuklarının beğenisine sunulan yemekler ile misafirlerin verdikleri oylar kazanan takımı belirledi.

Yapılan puanlama sonrası bu hafta MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise eleme oyununda pirzola yapmak için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'ta haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bu defa stüdyoda bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Danilo Şef'in istediği özel bir pirzola yemeğini hazırlayan yarışmacılar, şeflerin karşısında sunuma çıktı. Yemekleri tadan şefler ise Ekin'in yemeğini birinci seçtiler. Böylece mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ekin oldu. Mavi takımda haftanın eleme adayları ise Rıfat ve Güzide oldu.