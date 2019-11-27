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Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan havuz videosu!

Deniz tutkusunu yaptığı sosyal medya paylaşımlarında bol bol gösteren Hülya Avşar'dan soğuk havalara inat yeni bir havuz paylaşımı geldi.

Uzun bir zamandır yeni bir proje ile görmediğimiz Hülya Avşar, takipçilerinden uzak kalmamak adına Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen fit vücudunu koruduğu gözlenen Hülya Avşar, bunun için bol bol spor yapıyor ve yüzüyor.

Yaz tatilinde takipçileriyle bol bol deniz ve havuz görüntüleri paylaşan Avşar, havalar soğumuş olsa da bu alışkanlığını bırakmaya niyetli değilmiş gibi görünüyor.


Avşar kızı dün yine Instagram hesabından havuzda yüzdüğü bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

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