Ali Babacan'nın partisine oy verir misiniz?
Bildiğiniz üzere "Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hâle geldi" diyerek Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları devam ediyor.
İnternethaber olarak:"Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verir misiniz, Babacan'ın partisi, sadece Ak Parti'den mi oy alır veya diğer partilerden de oy alır mı ve Babacan'ın Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaşın düşüncesi nasıl oldu...