İNTERNETHABER TV

Ali Babacan'nın partisine oy verir misiniz?

Bildiğiniz üzere "Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hâle geldi" diyerek Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları devam ediyor.

İnternethaber olarak:"Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verir misiniz, Babacan'ın partisi, sadece Ak Parti'den mi oy alır veya diğer partilerden de oy alır mı ve Babacan'ın Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaşın düşüncesi nasıl oldu... 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den NATO'ya rest: Dediğimizi yapana kadar o imzayı atmayacağız
Muharrem İnce'den Beştepe iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Canlı yayın
Ali Koç Ersun Yanal'dan hesap sordu: Ne oluyor hocam!
Ankara'da büyük terör operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var
'ABD ile mutabık kalmadık' diyen Mevlüt Çavuşoğlu: İlişkimizi zehirleyen konular var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Moritanya’da Türk balıkçı teknesi battı
Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
Af yasası haberleri son durum nedir af 2020'de çıkacak mı?
Adana'da genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon
YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?
Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı sonra bakın ne oldu
Boğa cinsellik uyumu kadın ve erkek