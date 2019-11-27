Ali Babacan'nın partisine oy verir misiniz?

İnternethaber olarak:"Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verir misiniz, Babacan'ın partisi, sadece Ak Parti'den mi oy alır veya diğer partilerden de oy alır mı ve Babacan'ın Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaşın düşüncesi nasıl oldu...