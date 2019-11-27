Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adaletsiz sistem devam edemez

35. İSEDAK toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kızılay ve AFAD'ı bu bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Erdoğan günümüz dünyasında Müslümanların kanının değersiz görüldüğünü dile getirerek İslam alemini Arnavutluk'a destek olmaya davet etti. Ayrıca Erdoğan BMGK'nın Bosna'da Suriye'de yaşananlara çare bulamadığını hatırlatarak yapısının değişmesi için çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile 2 kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Arnavutluk Başbakanı Rama depremde 26 ölü ve 600'ün üzerinde yaralı olduğunu söyledi. Kargo uçaklarımızı, Kızılay ve AFAD'ı Arnavutluk'a yollamış bulunuyoruz. Yardım TIR'ları da gün içinde Arnavutluk'a varacak. Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var.