Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ göndermesi! 'Benim dizilerim çok izleniyor'

İspanya ziyareti hakkında bilgi veren Can Yaman, “İspanya rüya gibi geçti. Yeni yeni hazmediyorum. Siz de az çok sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Göründüğünden çok daha fazlası var. Pek fazla gezme fırsatım olmadı. Cuma günü yayınlanacak bir programa katıldım. En delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden doyalı olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya’yı 3’e 4’e katladı” dedi.

Havalimanı’ndan İspanyol polisler tarafından apar topar götürülen Yaman, o anların hatırlatılması üzerine, “Suçlu gibi göründük. İtalya’da İtalyanca anlaşabildiğimiz için onları ikna edebiliyordum. İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler, İtalyanlardan sert çıktılar. 'Kamu düzeni açısından sizi bir an önce çıkarmak istiyoruz' dediler. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu söz konusu oldu” diye konuştu.