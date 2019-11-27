Müge Anlı'da yasak aşk cinayetinde şoke eden itiraf

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Ekim tarihinde kaybolan Turgut Özyürek'in arama çalışmaları dün sonuçlandı. Talihsiz adamın eşi Necla Özyürek tarafından sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Dün tutuklanan zanlı Hayrettin beyin ise kameralara söylediği sözler ise herkesi dehşete düşürdü. Cinayetin detayları ise kan donduran cinsten.

Kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Turgut Özyürek 18 Ekim tarihinden beri kayıp olarak aranıyordu. Dün ise eşi Necla Özyürek tarafından 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Hayrettin Atasoy verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti.