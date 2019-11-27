MEDYA

Müge Anlı'da yasak aşk cinayetinde şoke eden itiraf

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aşk cinayetine kurban giden Turgut Özyürek'in cesedi ormanlık alanda bulunurken katil zanlısının sözleri ekran başındaki herkesi şoke etti.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Ekim tarihinde kaybolan Turgut Özyürek'in arama çalışmaları dün sonuçlandı. Talihsiz adamın eşi Necla Özyürek tarafından sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Dün tutuklanan zanlı Hayrettin beyin ise kameralara söylediği sözler ise herkesi dehşete düşürdü. Cinayetin detayları ise kan donduran cinsten.

Kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Turgut Özyürek 18 Ekim tarihinden beri kayıp olarak aranıyordu. Dün ise eşi Necla Özyürek tarafından 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Hayrettin Atasoy verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklama: Müthiş bir sıkıntımız var
İstanbul Çatalca'da fabrika yangını
FETÖ iltisaklı şirketler TMSF'ye geçtikten sonra rekor kara geçtiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Borç yiğidin kamçısıdır' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt
Babacan'ın Altaylı'ya keşke yayında konuşsaydık dediği mühim konu neydi?
AK Partili Mahir Ünal'dan Ali Babacan'a yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan havuz videosu!
Ali Babacan'nın partisine oy verir misiniz?
YÖKDİL sonuçları açıklanıyor yarın kaçta ÖSYM duyurdu
Moritanya’da Türk balıkçı teknesi battı
Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
2020 Hac takvimi ilk kafile ne zaman gidecek hangi ayda?
Adana'da genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Okulların sömestr tatili ne zaman başlıyor 2020 MEB takvimi