KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Arda'nın 'Ben gelmem, etmem' türü şey yok

Mehmet Ayan, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili çok özel bir bilgi paylaştı.

Kırmızı Çizgi Fitbol programı moderatörü Mehmet Ayan, Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öptüğü fotoğrafla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; ''Cumartesi akşamı Arda Turan, Bayrampaşa'daki arkadaşlarıyla yemek yiyor. Grup, 'çocukluk aşkımsını' söylüyorlar. Arda da onlara teşekkür edip alkışlıyor. Arda'nın 'Ben gelmem, etmek' türü şey yok.Aksine kendi takım arkadaşları ve kardeşinin de bulunduğu ortamda Galatasaray'la olan bu ilişkisine teşekkür ediyor.''

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