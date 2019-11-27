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Bolu dağında yağış ve sis hakim oluyor

TÜRKİYE’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis ve yağış etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

İstanbul Ankara arasında trafikte en önemli geçiş güzergahları arasında yer alan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yağan yağış ve sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları sürücülere görüş kolaylığı sağlarken yetkililer sürücülerin dikkatli olmalarını ve araç takip mesafesine dikkat edilmesini istediler.

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