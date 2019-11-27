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Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük abide yapılarından biri olan stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı yeniden başladı. Bursa kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan birinin de stadyumdaki timsah kafası bölümünün ne zaman tamamlanacağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Fen işleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, işin bitiminin 2020 Aralık ayı olarak öngörüldüğünü ancak çalışmaları daha önce tamamlamayı arzuladıklarını söyledi.

Yeniden ihâle edildi

Bursa’nın en önemli değerlerinden bir tanesinin de Bursaspor olduğunu ve maçlardın oynandığı stadyumun da şehre değer katan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Yaklaşık 2 yıldır icra ettiğim belediye başkanlığı görevimde en fazla muhatap kaldığım sorulardan bir tanesi ‘Bu timsahın kafası ne zaman tamamlanacak?’ oldu. Gerçekten ben bu soruyu iki yıldır duyuyorum. Bildiğiniz gibi biz daha önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Temmuz 2019 tarihi itibariyle sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihâle ettik ve 2 Ekim tarihinde, yaklaşık 50 gün önce çalışmalar başladı. Aralık 2020’ye kadar 450 günlük sürecimiz var. Ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 milyon 541 bin TL” dedi.

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