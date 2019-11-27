SPOR

Aslan'ın evi Türk Telekom Stadyumu’na suni güneş

Galatasaray’ın 52 bin 650 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu’nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor.

Karşılaşma olmayan günlerde Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda çimlerin bakımı özel cihazlarla sağlanıyor. Saha üzerinde gezdirilen dev cihazlar suni güneş ışığı üretiyor. Cihazlardan üretilen bu suni güneş ışığı sayesinde çimlerin daha sağlıklı büyümesi sağlanarak zemin karşılaşmalara hazır hale getiriliyor. Hibrit çim teknolojisi sayesinde dört mevsim boyunca çimlerin kullanımı ve bakımı daha kolay oluyor. Müsabaka esnasında yaşanan çim kopmaları da bu çimler sayesinde en az seviyeye indiriliyor.

Hibrit çim ya da güçlendirilmiş doğal çim, güçlendirici yapay liflerle birleştirilmesiyle elde edilen ürün olduğu biliniyor. Doğal çimin kök kısmına eklenen sentetik lifler çimleri daha güçlü ve hasara daha dayanıklı hale getiriyor. Bu nedenle spor karşılaşmalarının oynandığı zeminlerde tercih ediliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyeli YPG'li terörist itiraf etti: Benden mayo giymemi istediler
Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci
Jose Mourinho'dan top toplayıcı çocuğa övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımız değil içimizden atılan güller yaraladı
İBB suya yüzde 20 zam yapmıştı! İSKİ'den yüzde 80 oranında zam talebi
Galatasaray'ın evine suni güneş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Ağaç otomobilin üzerine böyle düştü
Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı
Masterchef Güzide'nin eşi kimdir Mustafa Mertcan ne iş yapıyor?
Depremin vurduğu Arnavutluk'ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu defnedildi
Masterchef Güzide kimdir yaşı kaç Güzide'nin evi sosyal medyanın dilinde
Çatalca’da cam baskı fabrikasında yangın
Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında saçları protez mi?