POLİTİKA

Süleyman Soylu: "Cemil Bayık 'Amedspor’a para bulun' diye talimat gönderiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın "Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun" diye talimat verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı’na katıldı.

''Cemil Bayık Amedspor için talimat gönderiyor''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin Kandil'in açık talimatı, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti.'' dedi.

''Terör örgütünün talimat verdiği kulüp''
''Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü'' diyen Soylu,  ''Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?" şeklinde konuştu.

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