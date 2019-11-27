İBB Meclisi'nde 'Lan' kavgası! Ortalık karıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın konuşması sırasında CHP'li bir meclis üyesinin AK Partili başka bir meclis üyesine 'militan' diye bağırması üzerine gerginlik yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine görüşmelere 5 dakika ara verildi.
Sözlü başlayan tartışmalar tartışmalar arbedeye dönüştü ve Meclis'i yöneten AK Partili Ömer Faruk Kalaycı görüşmelere 5 dakika ara verdi.