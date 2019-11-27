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Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayaya para cezası

TEKİRDAĞ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 TL cezai işlem uygulandı.

TEKİRDAĞ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde Atatürk bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.’nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.’ya çarptı.

Otomobilin çarpması nedeniyle C.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçerken yaralanıp ceza yedi

Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin araştırma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve çeşitli araştırmalar sonucu yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığını belirledi.

Bunun üzerine yayalar için yanan kırmıza ışıkta geçerken otomobil çarpan kadına 235 TL cezai işlem uygulandı.

2 metre savurdu

Otomobilin kadına çarptığı anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık yanarken yolu birkaç vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıp yaklaşık 2 metre savuruyor.

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