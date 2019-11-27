POLİTİKA

Tevfik Göksu'dan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı çalışmalarının yeniden başlatılması üzerine düzenlenen törende yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantısında konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, AK Parti Belediyeciliği döneminde başlatılan ya da tamamlanan projeler üzerinden algı yapıldığını ifade etti.

Göksu, şöyle konuştu:

"Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı 2017 yılında başlamış ve özellikle Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının ikinci etabı olarak inşa edilmektedir. Çekmeköy-Üsküdar bitirilmiş ve açılmış ve şu anda İstanbullular kullanıyor. Çekmeköy-Sultanbeyli Hattı ise bizim dönemimizde projesi yapılmış, ihalesi yapılmış, çalışması başlamış ve yüzde 10'a yakınına kadarı da bitirilmiş bir hat. Bu hatla ilgili finansal altyapılar, finansal kurgular, görüşmeler hepsi bizim dönemimizde yapılmış imza aşamasına gelmiş. Kalkıp da, 'Efendim biz merkezi hükümetin kapısını çaldık alamadık şuraya gittik alamadık' gibi söylemeleri doğru değil. Bu metro yatırımlarının büyük bir bölümü dış kredilerle yapılıyor ve dış kredilerle yapılanlar da hazine izni ile yapılıyor. Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının dış kredisi ile ilgili hazine izinleri verilmiş, onayları yapılmış, işlemleri devam ederken sadece ve sadece bir imza aşamasına kalmış bir şeyi geçmişi yok ederek lansman yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz."

Göksu, metro çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak AK Parti grubu olarak mevcut yönetimin çalışmalarının takibini yapacaklarını belirtti.

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