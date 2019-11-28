MEDYA

Sevgili Geçmiş 6. bölüm 2. fragmanı

Sevgili Geçmiş dizisi 6. yeni bölümüyle 29 Kasım 2019 Cuma akşamı Star'da olacak. Sevgili Geçmiş'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sevgili Geçmiş 29 Kasım 2019 Cuma akşamı Star'da...

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski ajan denilmişti! 5 kişi yakalandı
Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap
Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü
Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
Ruhani: Zamlardan haberim yoktu
Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm 2. fragmanı
Masterchef kim elendi giden isim netleşti dananın kuyruğu koptu!
CHP tartışması CNN Türk'ü karıştırdı
Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı
Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında Masterchef Rıfat saçları protez mi?
Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Güzide Mertcan kimdir Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor?